JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Target Pungutan Wisatawan Asing Jauh dari Target Rp 500 M, Koster Blak-blakan

Target Pungutan Wisatawan Asing Jauh dari Target Rp 500 M, Koster Blak-blakan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 06:42 WIB
Target Pungutan Wisatawan Asing Jauh dari Target Rp 500 M, Koster Blak-blakan - JPNN.com Bali
Dispar Bali dan tim saat melakukan sidak pungutan wisman di Goa Gajah, Gianyar. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Target Rp 500 miliar dari pungutan wisatawan asing (PWA) pada 2025 sepertinya sulit dikejar.

Menurut Gubernur Wayan Koster, angka paling realistis PWA di Bali hingga akhir 2025 mencapai lebih dari Rp 380 miliar.

“Kalau melihat angka hariannya, itu pada Desember akhir, kira-kira Rp380 miliar sampai Rp390 miliar,” kata Koster saat sidang Paripurna DPRD Bali kemarin.

Baca Juga:

Proyeksi itu jauh dari target Rp 500 miliar per tahun.

Berdasarkan catatannya, Koster mengatakan per Rabu kemarin (22/10), total PWA yang dikumpulkan Pemprov Bali sebesar Rp 311 miliar.

Pendapatan sebesar itu diperoleh dari 2,073 juta wisman dari total 5,5 juta lebih WNA masuk Bali pada 2025 ini.

Baca Juga:

“Kalau hitung sampai Desember masih ada 68 hari, rata-rata satu hari Rp 1 miliar lebih.

Jadi, kalau stagnan sampai akhir Desember kira-kira PWA-nya kisaran Rp380 miliar tidak mencapai target Rp500 miliar,” ujar Koster.

Menurut Gubernur Wayan Koster, angka paling realistis pungutan wisatawan asing (PWA) di Bali hingga akhir 2025 mencapai lebih dari Rp 380 miliar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pungutan Wisatawan Asing PWA wisatawan mancanegara Bali Koster gubernur koster turis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU