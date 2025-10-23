Target Pungutan Wisatawan Asing Jauh dari Target Rp 500 M, Koster Blak-blakan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Target Rp 500 miliar dari pungutan wisatawan asing (PWA) pada 2025 sepertinya sulit dikejar.

Menurut Gubernur Wayan Koster, angka paling realistis PWA di Bali hingga akhir 2025 mencapai lebih dari Rp 380 miliar.

“Kalau melihat angka hariannya, itu pada Desember akhir, kira-kira Rp380 miliar sampai Rp390 miliar,” kata Koster saat sidang Paripurna DPRD Bali kemarin.

Proyeksi itu jauh dari target Rp 500 miliar per tahun.

Berdasarkan catatannya, Koster mengatakan per Rabu kemarin (22/10), total PWA yang dikumpulkan Pemprov Bali sebesar Rp 311 miliar.

Pendapatan sebesar itu diperoleh dari 2,073 juta wisman dari total 5,5 juta lebih WNA masuk Bali pada 2025 ini.

“Kalau hitung sampai Desember masih ada 68 hari, rata-rata satu hari Rp 1 miliar lebih.

Jadi, kalau stagnan sampai akhir Desember kira-kira PWA-nya kisaran Rp380 miliar tidak mencapai target Rp500 miliar,” ujar Koster.