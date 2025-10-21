IndiGo Airlines Menambah Rute Baru Bali - Mumbai, India Jadi Pasar Potensial

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 10:26 WIB
Pesawat IndiGo rute Bengaluru-Denpasar mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. IndiGo membuka rute baru Mumbai - Bali dan terbang reguler setiap hari. Foto: Kemenparekraf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, kian padat merayap.

Hal ini setelah maskapai IndiGo merambah rute baru dari Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali menuju dan dari India melalui Mumbai.

Penerbangan perdana rute Mumbai sendiri berlangsung pada Sabtu (18/10) lalu.

IndiGo Airlines dengan pesawat tipe Airbus A320 nomor 6E 1607 mendarat di Ngurah Rai, Bali, pukul 16.00 WITA membawa 173 penumpang.

Kemudian, pesawat tersebut terbang kembali menuju Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai pada pukul 17.45 WITA dengan nomor penerbangan 6E 1608.

Rute baru ini terus beroperasi reguler setiap hari.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab mengatakan masuknya maskapai yang melayani rute Mumbai maka Bali kini terhubung langsung dengan tiga kota di India.

“Beroperasinya rute Mumbai oleh maskapai IndiGo menambah konektivitas antara India dan Bali.

Maskapai asing IndiGo Airlines merambah rute baru dari Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali menuju dan dari India melalui Mumbai.
