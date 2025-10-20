JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/10)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/10)

Senin, 20 Oktober 2025 – 06:18 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/10) - JPNN.com Bali
Sejumlah armada bus siap berangkat melalui Terminal Tipe A Mengwi di Kabupaten Badung, Bali, untuk membawa penumpang ke Pulau Jawa. Terminal Mengwi siap menerima penumpang arus balik. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (20/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (20/10), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Restu Mulya PO Wisata Komodo PO Mansion PO Surya Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

  2. Bali United Susah Payah Bungkam Persijap 2 – 1, Cek Klasemen Super League - JPNN.com Bali

    Bali United Susah Payah Bungkam Persijap 2 – 1, Cek Klasemen Super League

  3. Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU