JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Pemuteran Jadi Desa Wisata Nomor 1 Dunia, Dispar Bali Optimistis Turis Berdatangan

Pemuteran Jadi Desa Wisata Nomor 1 Dunia, Dispar Bali Optimistis Turis Berdatangan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:18 WIB
Pemuteran Jadi Desa Wisata Nomor 1 Dunia, Dispar Bali Optimistis Turis Berdatangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pemuteran Bay Festival yang masuk kalender KEN 2025 Kemenpar RI. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Desa Wisata Pemuteran di Buleleng, Bali, Indonesia, berhasil meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN Tourism).

Penghargaan ini diserahkan secara bersamaan kepada sejumlah desa wisata terbaik dunia dalam ajang tahunan Best Tourism Villages by UN Tourism 2025 Ceremony & Third Annual Network Meeting yang digelar di Huzhou, Tiongkok, Jumat (17/10) lalu.

Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mengajak warga Desa Pemuteran, Buleleng, menjaga predikat Best Tourism Village 2025 ini.

Baca Juga:

Kepala Dispar Bali I Wayan Sumarajaya menyatakan predikat ini akan membuat banyak turis datang dan memberi dampak positif.

Namun, predikat desa wisata nomor satu dunia itu menghadirkan tantangan baru, yaitu mempertahankan prestasi.

“Masyarakat harus sadar, menjaga, mempertahankan prestasi akan lebih sulit daripada mencarinya.

Baca Juga:

Jangan sampai prestasi membuat lupa diri.

Jadi, saya mengajak seluruh masyarakat khususnya Desa Pemuteran untuk bersama-sama ikut menjaga keberlanjutan pariwisata ini,” kata Kadispar Bali I Wayan Sumarajaya dilansir dari Antara.

Desa Wisata Pemuteran di Buleleng, Bali, Indonesia, berhasil meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pemuteran Desa Wisata Pemuteran UN Tourism Best Tourism Village 2025 Organisasi Pariwisata Dunia dispar bali Kadispar Bali I Wayan Sumarajaya Buleleng Bali turis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin

  2. Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras! - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras!

  3. Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU