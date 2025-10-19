Pemuteran Jadi Desa Wisata Nomor 1 Dunia, Dispar Bali Optimistis Turis Berdatangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Desa Wisata Pemuteran di Buleleng, Bali, Indonesia, berhasil meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN Tourism).

Penghargaan ini diserahkan secara bersamaan kepada sejumlah desa wisata terbaik dunia dalam ajang tahunan Best Tourism Villages by UN Tourism 2025 Ceremony & Third Annual Network Meeting yang digelar di Huzhou, Tiongkok, Jumat (17/10) lalu.

Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mengajak warga Desa Pemuteran, Buleleng, menjaga predikat Best Tourism Village 2025 ini.

Kepala Dispar Bali I Wayan Sumarajaya menyatakan predikat ini akan membuat banyak turis datang dan memberi dampak positif.

Namun, predikat desa wisata nomor satu dunia itu menghadirkan tantangan baru, yaitu mempertahankan prestasi.

“Masyarakat harus sadar, menjaga, mempertahankan prestasi akan lebih sulit daripada mencarinya.

Jangan sampai prestasi membuat lupa diri.

Jadi, saya mengajak seluruh masyarakat khususnya Desa Pemuteran untuk bersama-sama ikut menjaga keberlanjutan pariwisata ini,” kata Kadispar Bali I Wayan Sumarajaya dilansir dari Antara.