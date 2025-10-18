Desa Wisata Pemuteran Bali Bikin Bangga, Resmi Jadi Desa Wisata Nomor 1 Dunia

JPNN.com

Perwakilan Desa Wisata Pemuteran, I Gusti Agung Ngurah Kertiyasa dan I Ketut Sutrawan Selamet, menerima penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN Tourism) di Huzhou, Tiongkok, Jumat (17/10). Desa Wisata Pemuteran meraih predikat Best Tourism Village 2025. Foto: Kemenpar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Desa Wisata Pemuteran di Buleleng, Bali, Indonesia, berhasil meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN Tourism).

Penghargaan ini diserahkan secara bersamaan kepada sejumlah desa wisata terbaik dunia dalam ajang tahunan Best Tourism Villages by UN Tourism 2025 Ceremony & Third Annual Network Meeting yang digelar di Huzhou, Tiongkok, Jumat (17/10).

Selain Pemuteran, Desa Wisata Osing Kemiren dari Banyuwangi, Jawa Timur, juga terpilih masuk dalam Upgrade Programme of the Best Tourism Villages by UN Tourism 2025.

Kedua desa tersebut berhasil lulus dari proses seleksi yang sangat ketat, bersaing dengan 270 kandidat desa wisata dari 65 negara.

"Saya sangat bangga dan optimistis.

Penghargaan ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa wisata lain di seluruh Indonesia agar terus mengoptimalkan potensi alam, warisan budaya, serta pemberdayaan masyarakat menuju pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dilansir dari laman Kemenpar.

Menpar Widiyanti menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kualitas pengelolaan desa wisata di Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, hadir langsung menerima penghargaan tersebut bersama perwakilan dari kedua desa wisata.

