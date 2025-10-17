JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali: Film Horor Christine dan Menuju Pelaminan, Yuk Gas!

Jadwal Bioskop di Bali: Film Horor Christine dan Menuju Pelaminan, Yuk Gas!

Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:27 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Horor Christine dan Menuju Pelaminan, Yuk Gas! - JPNN.com Bali
Film horor Christine dan Menuju Pelaminan tayang perdana di Denpasar Cineplex dan TSM XXI. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (17/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (17/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

 

Jadwal bioskop di Bali Jumat (17/10): Film Tron: Ares, Black Phone 2 Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Jangan Panggil Mama Kafir dan Getih Ireng
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film Menuju Pelaminan Film Christine Denpasar Cineplex Living World Denpasar Cinepolis Plaza Renon Level 21 XXI Mall ICON Bali XXI TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

  2. Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos?

  3. Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi - JPNN.com Bali

    Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU