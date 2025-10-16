JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Nusa Dua Festival 2025 Banjir Artis, Ada BCL, Kahitna hingga Navicula

Nusa Dua Festival 2025 Banjir Artis, Ada BCL, Kahitna hingga Navicula

Kamis, 16 Oktober 2025 – 15:48 WIB
Nusa Dua Festival 2025 Banjir Artis, Ada BCL, Kahitna hingga Navicula - JPNN.com Bali
Bunga Citra Lestari (BCL) saat konser di Jakarta, beberapa waktu lalu. BCL dijadwalkan mengisi acara Nusa Dua Festival 2025. Foto: Nanien Yuniar/Antara

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Ajang The Nusa Dua Festival 2025 yang diselenggarakan BUMN, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) di Nusa Dua, Bali, pada 25 hingga 26 Oktober dijamin seru.

Sejumlah artis nasional hingga lokal Bali dijadwalkan meramaikan The Nusa Dua Festival 2025.

Berdasar list artis yang disebar ITDC, ada penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL hingga grup musik Kahitna.

Baca Juga:

Selain artis Jakarta, musisi lokal Bali juga dijadwalkan meramaikan acara ini, seperti Navicula, Tika Pragaky hingga Astera.

“Melalui festival ini, kami ingin menggerakkan pariwisata yang harmonis antara manusia, alam, dan budaya,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka dilansir dari Antara.

Troy Warokka mengatakan The Nusa Dua Festival 2025 bakal memadukan keindahan budaya Bali dengan semangat kebersamaan melalui musik, kuliner, seni, budaya, dan gaya hidup berkelanjutan.

Baca Juga:

Mereka akan tampil di panggung terbuka di Peninsula Island, Nusa Dua, dengan pemandangan laut perairan selatan Bali.

The Nusa Dua Festival 2025 juga diramaikan seni mural yang akan menghiasi arena helipad Peninsula Island.

Sejumlah artis nasional hingga lokal Bali dijadwalkan meramaikan The Nusa Dua Festival 2025, ada BCL, Kahitna hingga Navicula
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Nusa Dua Festival 2025 artis bunga citra lestari BCL Kahitna Navicula wisatawan Peninsula Island UMKM kuliner

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi - JPNN.com Bali

    Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

  2. Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit - JPNN.com Bali

    Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit

  3. H2H Persijap vs Bali United: Duel Perdana, Siapa Jadi Pemenang? - JPNN.com Bali

    H2H Persijap vs Bali United: Duel Perdana, Siapa Jadi Pemenang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU