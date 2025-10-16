Nusa Dua Festival 2025 Banjir Artis, Ada BCL, Kahitna hingga Navicula

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Ajang The Nusa Dua Festival 2025 yang diselenggarakan BUMN, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) di Nusa Dua, Bali, pada 25 hingga 26 Oktober dijamin seru.

Sejumlah artis nasional hingga lokal Bali dijadwalkan meramaikan The Nusa Dua Festival 2025.

Berdasar list artis yang disebar ITDC, ada penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL hingga grup musik Kahitna.

Selain artis Jakarta, musisi lokal Bali juga dijadwalkan meramaikan acara ini, seperti Navicula, Tika Pragaky hingga Astera.

“Melalui festival ini, kami ingin menggerakkan pariwisata yang harmonis antara manusia, alam, dan budaya,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka dilansir dari Antara.

Troy Warokka mengatakan The Nusa Dua Festival 2025 bakal memadukan keindahan budaya Bali dengan semangat kebersamaan melalui musik, kuliner, seni, budaya, dan gaya hidup berkelanjutan.

Mereka akan tampil di panggung terbuka di Peninsula Island, Nusa Dua, dengan pemandangan laut perairan selatan Bali.

The Nusa Dua Festival 2025 juga diramaikan seni mural yang akan menghiasi arena helipad Peninsula Island.