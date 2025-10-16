Ini Daftar 5 Film Hollywood dengan Penonton Terbanyak, Siapa Jawaranya?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Industri perfilman Hollywood selalu menjadi sorotan global.

Setiap tahun, film-film blockbuster dirilis, memecahkan rekor, dan mencetak sejarah.

Angka penonton atau penjualan tiket menjadi indikator utama kesuksesan sebuah film, meskipun faktor inflasi dan perubahan harga tiket dari waktu ke waktu sering menjadi perdebatan menarik.

Rekor pendapatan kotor global yang luar biasa seringkali setara dengan jumlah penonton yang masif di seluruh dunia, membuktikan daya tarik sinema Amerika yang tak terbantahkan.

Popularitas film-film ini menunjukkan bagaimana sebuah karya dapat menembus batas budaya dan bahasa.

Sebelum Anda memutuskan untuk menonton film terbaru yang sedang tayang, ada baiknya kita melihat kembali daftar film-film yang telah mengumpulkan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah Hollywood, berdasarkan data pendapatan kotor global tertinggi (tanpa disesuaikan inflasi) yang secara langsung mencerminkan jangkauan penontonnya.

Berikut adalah lima film Hollywood dengan penonton terbanyak hingga kini: