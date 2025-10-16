JPNN.com

Jadwal Bioskop di Bali: Film Jangan Panggil Mama Kafir & Getih Ireng Tayang Perdana

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:46 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Jangan Panggil Mama Kafir & Getih Ireng Tayang Perdana - JPNN.com Bali
Film horor Getih Ireng yang dibintangi Titi Kamal, Darius Sinathrya, Sara Wijayanto, Nungki Kusumastuti, Egi Fedly, Ivonne Dahler, Agus Firmansyah dan Tenno Ali tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Kamis hari ini (16/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Kamis hari ini (16/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Kamis (16/10): Film Tron: Ares, Black Phone 2 Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Jangan Panggil Mama Kafir dan Getih Ireng
