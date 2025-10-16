JPNN.com

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini, Tabanan hingga Pantai Brawa Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini, Tabanan hingga Pantai Brawa Terdampak

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini, Tabanan hingga Pantai Brawa Terdampak - JPNN.com Bali
Petugas PT PLN (Persero) memperbaiki jaringan listrik yang terganggu akibat cuaca buruk. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (16/10) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Kamis Rabu hari ini (16/10):

 

