Bali Pulau Terbaik Asia dan Melesat ke Peringkat 10 Dunia, Menpar Bangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menegaskan posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia dan dunia.

Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata, Pulau Bali baru saja dinobatkan sebagai Pulau Terbaik di Asia versi Condé Nast Traveller UK 2025.

Bali juga berhasil masuk dalam 10 besar pulau terbaik dunia versi Condé Nast Traveler US.

Pulau Bali menempati posisi puncak dalam daftar “The Best Islands in Asia 2025” dalam ajang Readers’ Choice Awards 2025 yang digelar oleh Condé Nast Traveller (Inggris Raya).

Bali juga masuk peringkat keenam dalam daftar 10 Pulau Terbaik di Asia dengan skor 89,84 versi Condé Nast Traveler (Amerika Serikat).

Pulau Bali bersanding dengan destinasi kelas dunia seperti Phú Quoc (Vietnam), Langkawi (Malaysia), dan Boracay (Filipina).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan prestasi Bali tahun ini melanjutkan pencapaian gemilangnya pada 2024.

Saat itu, Bali juga meraih predikat Pulau Terbaik di Asia versi Condé Nast Traveller UK dengan skor 96,86, sekaligus menempati peringkat ke-9 versi Condé Nast Traveler US dengan skor 90,15.