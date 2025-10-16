JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Bali Pulau Terbaik Asia dan Melesat ke Peringkat 10 Dunia, Menpar Bangga

Bali Pulau Terbaik Asia dan Melesat ke Peringkat 10 Dunia, Menpar Bangga

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Bali Pulau Terbaik Asia dan Melesat ke Peringkat 10 Dunia, Menpar Bangga - JPNN.com Bali
Wisatawan asing mengunjungi kawasan obyek wisata Tanah Lot di Tabanan, Bali. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/wsj.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menegaskan posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia dan dunia.

Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata, Pulau Bali baru saja dinobatkan sebagai Pulau Terbaik di Asia versi Condé Nast Traveller UK 2025.

Bali juga berhasil masuk dalam 10 besar pulau terbaik dunia versi Condé Nast Traveler US.

Baca Juga:

Pulau Bali menempati posisi puncak dalam daftar “The Best Islands in Asia 2025” dalam ajang Readers’ Choice Awards 2025 yang digelar oleh Condé Nast Traveller (Inggris Raya).

Bali juga masuk peringkat keenam dalam daftar 10 Pulau Terbaik di Asia dengan skor 89,84 versi Condé Nast Traveler (Amerika Serikat).

Pulau Bali bersanding dengan destinasi kelas dunia seperti Phú Quoc (Vietnam), Langkawi (Malaysia), dan Boracay (Filipina).

Baca Juga:

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan prestasi Bali tahun ini melanjutkan pencapaian gemilangnya pada 2024.

Saat itu, Bali juga meraih predikat Pulau Terbaik di Asia versi Condé Nast Traveller UK dengan skor 96,86, sekaligus menempati peringkat ke-9 versi Condé Nast Traveler US dengan skor 90,15.

Bali dinobatkan sebagai Pulau Terbaik di Asia versi Condé Nast Traveller UK 2025 sekaligus masuk dalam 10 besar pulau terbaik dunia versi Condé Nast Traveler
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali Pulau Terbaik Asia Pulau Terbaik Dunia turis wisatawan wisman Condé Nast Traveller UK 2025 Condé Nast Traveler US BPS Bali Menpar Widiyanti Putri Wardhana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU