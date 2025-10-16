JPNN.com

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (16/10), Cek!

Kamis, 16 Oktober 2025 – 05:52 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (16/10), Cek! - JPNN.com Bali
Bus Safari Dharma Raya dari Pulau Jawa turun dari kapal motor penumpang di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Mengwi, Badung. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Kamis hari ini (16/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Kamis (16/10), lengkap
