Labuan Bajo Kian Mendunia, Mawatu Siap Jadi Pusat Gaya Hidup Indonesia Timur

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Vasanta Group menghadirkan Mawatu, proyek pengembangan pilihan yang merepresentasikan pusat kota terintegrasi sekaligus destinasi gaya hidup di Labuan Bajo.

Dengan lokasi strategis dan perencanaan kawasan yang terpadu, Mawatu diproyeksikan menjadi jantung baru aktivitas kota yang mampu menjawab tantangan infrastruktur hingga mengantarkan Labuan Bajo menuju panggung global.

Lokasi Pantai Batu Cermin, hanya sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Komodo (LBJ), menghadirkan keunggulan konektivitas bagi Mawatu.

Kawasan ini mengombinasikan kemudahan akses dan keindahan pesisir, menawarkan pengalaman hidup modern sekaligus dekat dengan alam.

Pantai Batu Cermin sendiri dikenal dengan tebing-tebing karst yang unik, pasir putih yang landai, dan panorama matahari terbenam yang menawan, menjadi salah satu pesisir paling ikonik di Labuan Bajo.

Mawatu Mawatu dirancang sebagai pusat gaya hidup berstandar internasional dengan fasilitas terpadu. Kawasan ini akan menghadirkan beach club yang dikelola oleh LYD, Cinema XXI sebagai bisokop modern pertama di pulau Flores, supermarket, serta area komersial.

Akan ada puluhan merek internasional maupun nasional seperti Vinyard, Bale Nagi, Sensatia, Guardian, Charis Se’I, dan Cap Bali.

Untuk akomodasi, Mawatu mempersiapkan lifestyle hotel dan thematic villa yang menyatukan kenyamanan modern dengan sentuhan lokal, memperkuat daya tarik kawasan ini bagi wisatawan mancanegara.