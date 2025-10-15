Jadwal Bioskop di Bali: Film Horor Black Phone 2 Tayang Perdana, Merajai

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 10:59 WIB
Film horor Black Phone 2 yang dibintangi Mason Thames, Ethan Hawke, Anna Lore, Arianna Rivas, Jeremy Davies, Madeleine Mcgraw, Demin Bichir, Miguel Mora, Graham Abbey, Maev Beaty, tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Universal Picture.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Rabu hari ini (15/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Rabu hari ini (15/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Rabu (15/10): Film Tron: Ares, Black Phone 2 Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Rangga & Cinta, Jembatan Shiratal Mustaqim
