JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali: TSM XXI–Icon XXI, Film Tukar Takdir Tambah Jam Tayang

Jadwal Bioskop di Bali: TSM XXI–Icon XXI, Film Tukar Takdir Tambah Jam Tayang

Selasa, 14 Oktober 2025 – 09:36 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: TSM XXI–Icon XXI, Film Tukar Takdir Tambah Jam Tayang - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana menonton film di bioskop. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (14/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (14/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

                   

Jadwal bioskop di Bali Selasa (14/10): Film Tron: Ares, Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Rangga & Cinta, Jembatan Shiratal Mustaqim dan Yuk Nikah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film Tukar Takdir Bali Denpasar Cineplex Cinepolis Plaza Renon Level 21 XXI Mall Living World Denpasar ICON Bali XXI TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

  2. Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

  3. Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga - JPNN.com Bali

    Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU