JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (14/10)

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (14/10)

Selasa, 14 Oktober 2025 – 05:58 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (14/10) - JPNN.com Bali
Ilustrasi lalu lalang penumpang di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (14/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (14/10), lengka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Gunung Harta PO Mtrans PO Surya Bali PO Pahala Kencana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

  2. Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

  3. Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga - JPNN.com Bali

    Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU