Info Pemadaman Listrik Bali, Senin (13/10): Gianyar & Wilayah Ini Terdampak

Senin, 13 Oktober 2025 – 10:41 WIB
Info Pemadaman Listrik Bali, Senin (13/10): Gianyar & Wilayah Ini Terdampak
Ilustrasi pekerja PLN UID Bali melakukan perawatan berkala di salah satu infrastruktur kelistrikan di wilayah itu. Foto: ANTARA/Malik Ibrahim

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Senin hari ini (13/10) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Senin hari ini (13/10):

 

Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik pemadaman listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali gianyar

