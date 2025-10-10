JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 09:08 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Jembatan Shiratal Mustaqim & Yakin Nikah Tayang - JPNN.com Bali
Film horor Jembatan Shiratal Mustaqim & film drama romantis Yakin Nikah tayang perdnaa di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (10/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (10/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Jumat (10/10): Film Tron: Ares, Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Rangga & Cinta, Jembatan Shiratal Mustaqim dan Yuk Nikah
