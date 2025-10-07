JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Bandara Ngurah Rai Ikut Ketiban Berkah MotoGP Mandalika 2025, Penumpang Naik

Bandara Ngurah Rai Ikut Ketiban Berkah MotoGP Mandalika 2025, Penumpang Naik

Selasa, 07 Oktober 2025 – 22:18 WIB
Bandara Ngurah Rai Ikut Ketiban Berkah MotoGP Mandalika 2025, Penumpang Naik - JPNN.com Bali
Suasana penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Otoritas Bandara Baki mencatat kenaikan penumpang menuju Lombok selama MotoGP Mandalika 2025. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - MotoGP Mandalika 2025 yang telah berakhir akhir pekan kemarin membawa berkah bagi industri penerbangan di Bali.

Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai mencatat kenaikan penumpang dari dan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama MotoGP Mandalika 2025 berlangsung.

Peningkatan penumpang, dominan penonton MotoGP Mandalika 2025 itu terlihat pada periode 1 – 5 Oktober.

Baca Juga:

“Peningkatannya cukup signifikan, lebih dari tujuh persen,” ujar GM Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Pada periode tersebut, tercatat 3.442 penumpang melakukan perjalanan rute Lombok, yang terbagi atas 1.712 penumpang datang dan 1.730 penumpang berangkat.

“Rata-rata 688 penumpang, dengan puncak trafik tertinggi terjadi pada 2 Oktober 2025, dengan sebanyak 820 penumpang,” kata Ahmad Syaugi Shahab.

Baca Juga:

Ahmad Syaugi Shahab menilai data ini menunjukkan catatan positif.

“Total ada 3.442 penumpang, dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, 26-30 September 2025 tercatat 3.210 penumpang,” imbuhnya.

Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat kenaikan penumpang dari dan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama MotoGP Mandalika 2025 berlangsung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bandara Gusti Ngurah Rai bandara bali MotoGP Mandalika MotoGP Mandalika 2025 Lombok Bali penumpang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU