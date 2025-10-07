Bandara Ngurah Rai Ikut Ketiban Berkah MotoGP Mandalika 2025, Penumpang Naik

bali.jpnn.com, DENPASAR - MotoGP Mandalika 2025 yang telah berakhir akhir pekan kemarin membawa berkah bagi industri penerbangan di Bali.

Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai mencatat kenaikan penumpang dari dan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama MotoGP Mandalika 2025 berlangsung.

Peningkatan penumpang, dominan penonton MotoGP Mandalika 2025 itu terlihat pada periode 1 – 5 Oktober.

“Peningkatannya cukup signifikan, lebih dari tujuh persen,” ujar GM Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Pada periode tersebut, tercatat 3.442 penumpang melakukan perjalanan rute Lombok, yang terbagi atas 1.712 penumpang datang dan 1.730 penumpang berangkat.

“Rata-rata 688 penumpang, dengan puncak trafik tertinggi terjadi pada 2 Oktober 2025, dengan sebanyak 820 penumpang,” kata Ahmad Syaugi Shahab.

Ahmad Syaugi Shahab menilai data ini menunjukkan catatan positif.

“Total ada 3.442 penumpang, dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, 26-30 September 2025 tercatat 3.210 penumpang,” imbuhnya.