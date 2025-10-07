JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Animasi Chainsaw Man: The Movies – Reze Arc Keren - JPNN.com Bali
Film animasi Chainsaw Man: The Movies – Reze Arc merajai tayangan di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di akun YouTube Totalfilm.cz

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (7/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (7/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Selasa (7/10): Film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Maria, Rangga & Cinta, The Strangers: Chapters 2 & One Battle After Another
