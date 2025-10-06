JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali: Film Drama Rangga & Cinta dan Tukar Takdir Merajai

Jadwal Bioskop di Bali: Film Drama Rangga & Cinta dan Tukar Takdir Merajai

Senin, 06 Oktober 2025 – 10:56 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Drama Rangga & Cinta dan Tukar Takdir Merajai - JPNN.com Bali
Film drama romansa Rangga & Cinta dan Tukar Takdir tambah jam tayang di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Senin hari ini (6/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Senin hari ini (6/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

                   

Jadwal bioskop di Bali Senin (6/10): Film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Maria, Rangga & Cinta, The Strangers: Chapters 2 & One Battle After Another.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film Rangga & Cinta TSM XXI Film Tukar Takdir Denpasar Cineplex Cinepolis Plaza Renon Living World Denpasar ICON Bali XXI Level 21 XXI Mall

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  2. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  3. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU