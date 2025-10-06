JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (6/10)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (6/10)

Senin, 06 Oktober 2025 – 06:05 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (6/10) - JPNN.com Bali
Bus AKAP Mayora Surya Trans memasuki Terminal Mengwi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali membawa penumpang ke Pulau Jawa. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (6/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (6/10), lengkap!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Trans PO Surya Bali PO Safari Dharma Raya PO Gunung Harta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  2. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  3. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU