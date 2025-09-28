Bandara Ngurah Rai Padat Merayap, Tambah Rute ke China & Korea

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai makin padat merayap.

Pekan ini dua maskapai internasional menambah layanan penerbangan internasional dari Bandara Ngurah Rai ke China dan Korea Selatan.

Dua maskapai itu, yakni Sichuan Airlines yang menghubungkan Denpasar dengan Chengdu dan T’Way Air yang menghubungkan Denpasar dengan Cheongju.

Maskapai T’way Air mulai mengoperasikan penerbangan perdana rute Cheongju (CJJ) - Denpasar (DPS) pada Kamis (25/9) lalu dengan nomor penerbangan TW157.

Pesawat tersebut mendarat di Bali pada pukul 23.54 WITA, kemudian kembali terbang dengan nomor penerbangan TW158 menuju Cheongju pada Jumat (26/9) dini hari pukul 01.09 WITA dengan 159 penumpang.

Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab, rute ini akan dilayani secara reguler dua kali seminggu, yakni pada hari Kamis dan Minggu, menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8.

Maskapai Sichuan Airlines pertama kali mendarat di Bandara Ngurah Rai pada Jumat (26/9), membawa 181 penumpang dari Bandara Internasional Tianfu, Chengdu (TFU) dengan nomor penerbangan 3U3985.

Pesawat Sichuan Airlines mendarat di Bandara Bali pukul 21.35 WITA, kemudian terbang kembali menuju Chengdu dengan nomor penerbangan 3U3986 pada pukul 22.58 WITA membawa 108 penumpang.