JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Update Turyapada Tower! Ikon Wisata Baru di Bali Utara, Beroperasi Penuh 2026

Update Turyapada Tower! Ikon Wisata Baru di Bali Utara, Beroperasi Penuh 2026

Minggu, 28 September 2025 – 07:14 WIB
Update Turyapada Tower! Ikon Wisata Baru di Bali Utara, Beroperasi Penuh 2026 - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/9) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/9) kemarin.

Menara multifungsi ini dirancang bukan hanya sebagai pusat penyiaran televisi, tetapi juga ikon wisata modern yang menawarkan panorama lengkap laut, bukit, hutan, hingga deretan danau kembar di Bali Utara.

Keberadaan tower di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut ini juga akan menghadirkan udara sejuk serta panorama 360 derajat yang sulit ditemukan di destinasi lain.

Baca Juga:

Pembangunan tahap kedua meliputi akses jalan dari shortcut menuju terminal, area parkir berkapasitas 200 mobil, terminal gondola dan penataan kawasan sekitar menara.

Mulai dari taman, area camping, ruang komunal, sentra UMKM, restoran, serta penyelesaian interior dan furniture menara.

“Pembangunan ini dilengkapi gondola sepanjang 1,1 km yang akan menghubungkan area tower dengan lanskap alam memukau,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga:

Pembangunan tahap kedua Turyapada Tower ini selesai pada Agustus 2026 dan beroperasi penuh pada akhir 2026.

“Turyapada Tower akan menjadi destinasi healing baru, tempat wisatawan menikmati view laut, bukit, hutan, hingga danau Buyan, Tamblingan, dan Beratan sekaligus,” kata Koster.

Pembangunan tahap kedua Turyapada Tower ini selesai pada Agustus 2026 dan beroperasi penuh pada akhir 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Turyapada Tower ikon wisata bali utara turis wisatawan Koster gubernur koster 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU