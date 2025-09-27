Mawatu Siap Beroperasi, Model Kawasan Pariwisata Terpadu di Indonesia Timur

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Popularitas Labuan Bajo sebagai gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo terus menunjukkan tren positif.

Berdasarkan rilis resmi BPS Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah penumpang di Bandara Komodo pada Juni 2025 meningkat sekitar 8,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

BPS Kabupaten Manggarai Barat di lain sisi mencatat 58.278 kunjungan wisatawan domestik pada Mei 2025.

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menunjukkan adanya lonjakan perjalanan wisatawan domestik ke Manggarai Barat sebesar 19,79 persen pada periode Januari-Juni 2025 dibanding tahun lalu.

Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia, tidak hanya dikembangkan sebagai pusat wisata bahari, tetapi juga destinasi gaya hidup terpadu.

Menjawab peluang tersebut, Mawatu hadir di Labuan Bajo.

Proyek yang digarap oleh Vasanta Group ini menghadirkan infrastruktur modern dengan tetap menekankan pada pariwisata berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Di atas lahan 12 hektare, pengunjung dapat menikmati pengalaman lengkap, mulai dari akomodasi, retail, kuliner, pertunjukan budaya, hingga hiburan n terbuka bagi pengunjung dari seluruh dunia.