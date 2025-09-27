JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Mawatu Siap Beroperasi, Model Kawasan Pariwisata Terpadu di Indonesia Timur

Mawatu Siap Beroperasi, Model Kawasan Pariwisata Terpadu di Indonesia Timur

Sabtu, 27 September 2025 – 17:11 WIB
Mawatu Siap Beroperasi, Model Kawasan Pariwisata Terpadu di Indonesia Timur - JPNN.com Bali
Ilustrasi Mawatu di Labuan Bajo, NTT yang siap beroperasi. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Popularitas Labuan Bajo sebagai gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo terus menunjukkan tren positif.

Berdasarkan rilis resmi BPS Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah penumpang di Bandara Komodo pada Juni 2025 meningkat sekitar 8,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

BPS Kabupaten Manggarai Barat di lain sisi mencatat 58.278 kunjungan wisatawan domestik pada Mei 2025.

Baca Juga:

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menunjukkan adanya lonjakan perjalanan wisatawan domestik ke Manggarai Barat sebesar 19,79 persen pada periode Januari-Juni 2025 dibanding tahun lalu.

Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia, tidak hanya dikembangkan sebagai pusat wisata bahari, tetapi juga destinasi gaya hidup terpadu.

Menjawab peluang tersebut, Mawatu hadir di Labuan Bajo.

Baca Juga:

Proyek yang digarap oleh Vasanta Group ini menghadirkan infrastruktur modern dengan tetap menekankan pada pariwisata berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Di atas lahan 12 hektare, pengunjung dapat menikmati pengalaman lengkap, mulai dari akomodasi, retail, kuliner, pertunjukan budaya, hingga hiburan n terbuka bagi pengunjung dari seluruh dunia.

Popularitas Labuan Bajo sebagai gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo di Indonesia Timur terus menunjukkan tren positif.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mawatu pariwisata Pariwisata Terpadu labuan bajo Indonesia Timur BPS NTT Destinasi Pariwisata destinasi pariwisata super prioritas Taman Nasional Komodo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU