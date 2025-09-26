JPNN.com

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (26/9)

Jumat, 26 September 2025 – 07:12 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (26/9) - JPNN.com Bali
Bus Gunung Harta berangkat dari Terminal Mengwi, Badung, Bali membawa penumpang ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sejumlah PO di Bali merugi gegara penumpukan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jatim. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (26/9), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (26/9), lengkap
