Bali Jadi Destinasi Utama Rumah Liburan Turis Asia Pasifik, Ada Tren Baru

Kamis, 25 September 2025 – 13:24 WIB
Turis asing membeli kuliner tradisional Bali utara di stan pameran Lovina Festival (Lovfest) beberapa waktu lalu. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali masih seksi di mata para turis.

Berdasar laporan tersebut platform reservasi hotel dan akomodasi global, Booking.com, Bali menjadi salah satu destinasi utama rumah liburan (holiday homes) bagi para wisatawan Asia Pasifik, khususnya untuk pengalaman berwisata berbasis kuliner.

Laporan Booking.com tersebut tertuang dalam tajuk “Taste of Home Asia Pacific”.

Berdasar laporan tersebut, para turis di kawasan Asia Pasifik makin banyak memilih rumah liburan yang menawarkan keleluasaan untuk bersantap, menyuguhkan, dan/atau memasak di ruang-ruang atau destinasi yang autentik dan unik.

"Kami melihat ada banyak pencarian di seluruh kawasan.

Bali menjadi satu destinasi kunci yang dicari, tetapi hampir semua negara saat ini masuk dalam banyak pencarian tipe akomodasi seperti ini,” kata Managing Director Booking.com Asia Pasifik Laura Houldsworth dilansir dari Antara.

Booking.com melakukan survei secara daring terhadap lebih dari 8.000 wisatawan di Asia Pasifik, meliputi Australia, Selandia Baru, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam pada 25–28 Juli 2025.

Responden merupakan mereka yang pernah memesan atau menginap di rumah liburan/sewa jangka pendek, baik domestik maupun internasional.

