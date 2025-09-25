JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (25/9)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (25/9)

Kamis, 25 September 2025 – 05:47 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (25/9) - JPNN.com Bali
Bus Safari Dharma Raya dari Pulau Jawa turun dari kapal motor penumpang di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Mengwi, Badung. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Kamis hari ini (25/9), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Kamis (25/9), lengkap!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Safari Dharma Raya PO Gunung Harta PO Pahala Kencana PO Mtrans

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU