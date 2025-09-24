JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Rabu (24/9)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Rabu (24/9)

Rabu, 24 September 2025 – 05:55 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Rabu (24/9) - JPNN.com Bali
Ilustrasi Penumpang masuk bus di Terminal Mengwi Badung, Bali. Foto: Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Rabu hari ini (24/9), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Rabu (24/9), lengkap!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Juragan 99 PO Tiara Mas PO Angkasa Trans Jaya PO Wisata Komodo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United

  2. Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

  3. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU