Jadwal Bioskop di Bali: Film Sukma, Gereja Setan & Jadi Tuh Barang Merajai

Selasa, 23 September 2025 – 09:25 WIB
Film horor Gereja Setan dan sejumlah film lokal lainnya masih merajai tayangan film selain film asing di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di Youtube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (23/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (23/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Selasa (23/9): Film Afterburn, A Big Bold Beautiful Journey, Tha Rae: The Exorcist, Jadi Tuh Barang, Sukma dan The Conjuring; Last Rites
