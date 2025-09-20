JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali: Film Komedi Jadi Tuh Barang & Sukma Tambah Jam Tayang

Jadwal Bioskop di Bali: Film Komedi Jadi Tuh Barang & Sukma Tambah Jam Tayang

Sabtu, 20 September 2025 – 09:45 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Komedi Jadi Tuh Barang & Sukma Tambah Jam Tayang - JPNN.com Bali
Film Komedi Jadi Tuh Barang tambah jam tayang di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Sabtu hari ini (20/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Sabtu hari ini (20/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

 

Jadwal bioskop di Bali Sabtu (20/9): Film Afterburn, A Big Bold Beautiful Journey, Tha Rae: The Exorcist, Jadi Tuh Barang, Sukma dan The Conjuring; Last Rites
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film Jadi Tuh Barang Film Sukma Denpasar Cineplex Living World Denpasar Cinepolis Plaza Renon Level 21 XXI Mall ICON Bali XXI TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit

  2. Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United - JPNN.com Bali

    Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United

  3. Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU