Jadwal Bioskop di Bali: Film A Big Bold Beautiful Journey Tayang, Penuh Drama

Jumat, 19 September 2025 – 08:45 WIB
Film drama romantis A Big Bold Beautiful Journey tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube CGV Kreasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (19/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (19/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Jumat (19/9): Film Afterburn, A Big Bold Beautiful Journey, Tha Rae: The Exorcist, Jadi Tuh Barang, Sukma dan The Conjuring; Last Rites
