Sabtu, 13 September 2025 – 11:22 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Horor Mama: Pesan dari Neraka & Gereja Setan Merajai - JPNN.com Bali
Film horor Gereja Setan dan Mama: Pesan dari Neraka masih merajai tayangan film selain film asing di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di Youtube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Sabtu hari ini (13/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Sabtu hari ini (13/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jalan M.H. Thamrin No.69, Pemecutan, Denpasar

Jadwal bioskop di Bali Sabtu (13/9): Film The Long Walk, Red Sonja, Mama: Pesan dari Neraka, Sukma, Gereja Tua dan The Conjuring; Last Rites
