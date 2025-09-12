JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 09:41 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Action Red Sonja Tayang Perdana - JPNN.com Bali
Film action Red Sonja yang dibintangi Matilda Anna Ingrid Lutz, Martyn Ford, Robert Sheehan, Wallis Day, Michael Bisping, Robert Rhodes dan Trevor Eve tayang perdana di Living World Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube One Media

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (12/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (12/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Jumat (12/9): Film The Long Walk, Red Sonja, Mama: Pesan dari Neraka, Sukma, Gereja Tua dan The Conjuring; Last Rites
