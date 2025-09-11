JPNN.com

Jadwal Bioskop di Bali: Film The Long Walk & Mama: Pesan dari Neraka Tayang, Horor

Kamis, 11 September 2025 – 11:32 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film The Long Walk & Mama: Pesan dari Neraka Tayang, Horor - JPNN.com Bali
Film horor Mama: Pesan dari Neraka tayang perdana bersama sejumlah film horor lainnya di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Kamis hari ini (11/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Kamis hari ini (11/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Kamis (11/9): Film The Long Walk, Mama: Pesan dari Neraka, Sukma, Gereja Tua dan The Conjuring; Last Rites
