JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (11/9), Cek

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (11/9), Cek

Kamis, 11 September 2025 – 06:32 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (11/9), Cek - JPNN.com Bali
Ilustrasi lalu lalang calon penumpang di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Kamis hari ini (11/9), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Kamis (11/9), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Kramat Djati PO Tami Jaya PO Lorena PO Gunung Harta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali - JPNN.com Bali

    Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

  2. Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat

  3. Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah - JPNN.com Bali

    Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU