JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali Jumat (5/9): Film Horor The Conjuring; Last Rites Merajai

Jadwal Bioskop di Bali Jumat (5/9): Film Horor The Conjuring; Last Rites Merajai

Jumat, 05 September 2025 – 08:48 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Jumat (5/9): Film Horor The Conjuring; Last Rites Merajai - JPNN.com Bali
Film horor misteri The Conjuring; Last Rites merajai tayangan film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube TrailerSpot

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (5/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (5/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

A. Denpasar Cineplex

Jalan M.H. Thamrin No.69, Pemecutan, Denpasar

Jadwal bioskop di Bali Jumat (5/9): Film The Shadow’s Edge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle & The Conjuring; Last Rites
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film The Conjuring; Last Rites Bali Denpasar Cineplex Living World Denpasar Cinepolis Plaza Renon ICON Bali XXI Level 21 XXI Mall TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh - JPNN.com Bali

    Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh

  2. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  3. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU