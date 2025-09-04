Koster tak Masalah Travel Warning dari Negara Sahabat, Klaim Tidak Berdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan berbagai travel warning yang dikeluarkan negara-negara di dunia ke Indonesia, khususnya Bali.

Menurut Koster, kondisi di Bali sangat kondusif setelah didera aksi demonstrasi akhir pekan lalu.

Sejumlah negara mengeluarkan travel warning kepada warganya agar tidak bepergian ke Indonesia, khususnya Bali, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Inggris.

Versi Koster, travel warning itu tak berdampak signifikan.

Wisatawan domestik justru berdatangan ke Bali lantaran di kota besar terjadi aksi demonstrasi yang memanas.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Bali juga tidak mengakibatkan kerusakan fasilitas atau sarana prasarana pariwisata, hanya ditemukan banyak coretan di kawasan pusat kota Renon.

“Tidak ada masalah.

Jadi, dengan surat yang sudah saya keluarkan (pernyataan Bali aman dan kondusif) sudah beres,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.