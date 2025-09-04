JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster tak Masalah Travel Warning dari Negara Sahabat, Klaim Tidak Berdampak

Koster tak Masalah Travel Warning dari Negara Sahabat, Klaim Tidak Berdampak

Kamis, 04 September 2025 – 14:54 WIB
Koster tak Masalah Travel Warning dari Negara Sahabat, Klaim Tidak Berdampak - JPNN.com Bali
Wisatawan asing menikmati deburan ombak Pantai Kuta Bali. Koster tak mempermasalahkan travel warning dari negara sahabat. Foto: ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan berbagai travel warning yang dikeluarkan negara-negara di dunia ke Indonesia, khususnya Bali.

Menurut Koster, kondisi di Bali sangat kondusif setelah didera aksi demonstrasi akhir pekan lalu.

Sejumlah negara mengeluarkan travel warning kepada warganya agar tidak bepergian ke Indonesia, khususnya Bali, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Inggris.

Baca Juga:

Versi Koster, travel warning itu tak berdampak signifikan.

Wisatawan domestik justru berdatangan ke Bali lantaran di kota besar terjadi aksi demonstrasi yang memanas.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Bali juga tidak mengakibatkan kerusakan fasilitas atau sarana prasarana pariwisata, hanya ditemukan banyak coretan di kawasan pusat kota Renon.

Baca Juga:

“Tidak ada masalah.

Jadi, dengan surat yang sudah saya keluarkan (pernyataan Bali aman dan kondusif) sudah beres,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan berbagai travel warning yang dikeluarkan negara-negara di dunia ke Indonesia, khususnya Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Travel Warning wisatawan unjuk rasa demonstrasi Indonesia Bali Australia Wagub Giri Prasta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  2. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

  3. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU