JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film The Conjuring; Last Rites Tayang Perdana

Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film The Conjuring; Last Rites Tayang Perdana

Rabu, 03 September 2025 – 13:00 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film The Conjuring; Last Rites Tayang Perdana - JPNN.com Bali
Film horor misteri The Conjuring; Last Rites tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube TrailerSpot

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Rabu hari ini (3/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Rabu hari ini (3/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

 

Jadwal bioskop di Bali Rabu (3/9): Film The Shadow’s Edge, Weapons, Dracula: Love A Tale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle dan 3. The Conjuring;
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film The Conjuring; Last Rites Bali Denpasar Cineplex Cinepolis Plaza Renon TSM XXI Living World Denpasar Level 21 XXI Mall ICON Bali XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

  2. Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

  3. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU