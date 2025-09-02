Kunjungan Turis Asing ke Bali Meningkat, Dominan Australia, Prancis Naik Signifikan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kunjungan turis asing ke Bali terus meningkat dari bulan ke bulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga Juli 2025 naik signifikan, tertinggi selama 2025.

Menurut Ketua Tim Humas BPS Bali Ari Kurnianto, kunjungan turis asing pada Juli 2025 tercatat mencapai 697.107 kunjungan.

“Jika dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Juni, angka ini meningkat 9,29 persen.

Pada bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman tercatat 637.868 kunjungan,” ujar Ari Kurnianto dilansir dari Antara.

Kondisi Juni 2025 pun lebih tinggi dari Mei yang saat itu 602.213 kunjungan.

“Ini menunjukkan kondisi kunjungan wisman terus membaik karena peningkatan terjadi bulan ke bulan,” imbuhnya.

Ari Kurnianto mengatakan high season jumlah kedatangan turis asing langsung ke Bali terjadi pada bulan Juli 2025.