JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Kunjungan Turis Asing ke Bali Meningkat, Dominan Australia, Prancis Naik Signifikan

Kunjungan Turis Asing ke Bali Meningkat, Dominan Australia, Prancis Naik Signifikan

Selasa, 02 September 2025 – 15:45 WIB
Kunjungan Turis Asing ke Bali Meningkat, Dominan Australia, Prancis Naik Signifikan - JPNN.com Bali
Turis Australia mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai dengan maskapai Indonesia AirAsia. Turis Australia mendominasi kunjungan wisata ke Bali. Foto: Kemenpar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kunjungan turis asing ke Bali terus meningkat dari bulan ke bulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga Juli 2025 naik signifikan, tertinggi selama 2025.

Menurut Ketua Tim Humas BPS Bali Ari Kurnianto, kunjungan turis asing pada Juli 2025 tercatat mencapai 697.107 kunjungan.

Baca Juga:

“Jika dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Juni, angka ini meningkat 9,29 persen.

Pada bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman tercatat 637.868 kunjungan,” ujar Ari Kurnianto dilansir dari Antara.

Kondisi Juni 2025 pun lebih tinggi dari Mei yang saat itu 602.213 kunjungan.

Baca Juga:

“Ini menunjukkan kondisi kunjungan wisman terus membaik karena peningkatan terjadi bulan ke bulan,” imbuhnya.

Ari Kurnianto mengatakan high season jumlah kedatangan turis asing langsung ke Bali terjadi pada bulan Juli 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga Juli 2025 naik signifikan, tertinggi selama 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   turis turis asing wisatawan mancanegara wisman Bali BPS Bali Australia Prancis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

  2. Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat

  3. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU