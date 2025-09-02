Bali Kondusif, Turis Asing tak Terpengaruh, Dispar Singgung Travel Warning

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 14:16 WIB
Ilustrasi turis asing berjemur di Pantai Kuta. Sejumlah negara merilis travel warning mengingatkan warga negaranya yang berlibur ke Bali untuk berhati-hati. Foto: Dok.JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kondisi pariwisata Bali relatif kondusif meski sempat terjadi aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Mapolda dan DPRD, Sabtu (30/8) lalu.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali I Wayan Sumarajaya mengeklaim para turis asing maupun domestik tak terpengaruh dengan aksi unjuk rasa beberapa hari lalu.

“Bali masih aman dan kondusif bagi semua wisatawan,” ujar Kadispar I Wayan Sumarajaya dilansir dari Antara.

Kadispar tak sekadar mengeklaim.

Menurutnya, aktivitas wisata di berbagai titik di Bali relatif aman.

Warga lokal maupun wisatawan beraktivitas seperti biasa, tak terganggu dengan dinamika politik yang terjadi.

Kadispar Bali mengatakan kondisi ini tidak terlepas dari kerja baik pelaku usaha pariwisata seperti hotel, transportasi, hingga atraksi wisata dan masyarakat yang memahami pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan Bali sebagai daerah pariwisata.

“Semua sangat memahami bahwa kenyamanan dan keamanan Bali sangat penting.

