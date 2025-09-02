JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Denpasar Cineplex – Living World, Yuk Gas

Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Denpasar Cineplex – Living World, Yuk Gas

Selasa, 02 September 2025 – 10:45 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Denpasar Cineplex – Living World, Yuk Gas - JPNN.com Bali
Bioskop Denpasar Cineplex menayangkan sejumlah film box office Selasa hari ini. Foto: Denpasarkota.go.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (2/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (2/9) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

 

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Selasa (2/9): Film The Shadow’s Edge, Weapons, Dracula: Love A Tale. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle dan Materialists
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Denpasar Cineplex film Bali Living World Denpasar Cinepolis Plaza Renon ICON Bali XXI Level 21 XXI Mall TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

  2. Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat

  3. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU