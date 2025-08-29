JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 13:07 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: 4 Film Lokal Tayang Perdana, Horor hingga Animasi - JPNN.com Bali
Reaksi penonton saat menyaksikan film di bioskop. Foto: dok. Falcon Pictures

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (29/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (29/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat (29/8)
