Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film Relay Tayang Perdana, Potensi Box Office

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:56 WIB
Film Relay yang dibintangi Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington, Willa Fitzgerald, Jared Abrahamson, Pun Bandhu, Elsa Davis, Matthew Maher, Seth Barrish, Trevor Eve, tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Rabu hari ini (27/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Rabu hari ini (27/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Rabu (27/8): Film The Shadow’s Edge, Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, Relay dan Princess Mononoke
