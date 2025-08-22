JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: TSM XXI – ICON XXI, Banyak Film Box Office

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:59 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: TSM XXI – ICON XXI, Banyak Film Box Office - JPNN.com Bali
Ilustrasi antrean penonton yang akan membeli tiket film. Foto: dok. Visinema Pictures

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (22/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (22/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Jumat (22/8): Film The Shadow’s Edge, Materialists, Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, La Tahzan: Cinta Dosa Luka
