Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film Horor Labinak & Darah Nyai Tayang Perdana

Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:23 WIB
Film horor Labinak dan Darah Nyai tayang perdana di sejumlah bioskop di Denpasar bersama sejumlah film anyar lainnya di Denpasar. Foto: Tangkapan layar di Youtube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Kamis hari ini (21/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Kamis hari ini (21/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Kamis (21/8): Film The Shadow’s Edge, Materialists, Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, La Tahzan: Cinta Dosa Luka
