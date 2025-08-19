JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:16 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Merajai - JPNN.com Bali
Film animasi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle merajai tayangan film animasi di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube CGV Kreasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (19/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (19/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Selasa (19/8): Film Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Weapons
