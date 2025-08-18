JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 15:02 WIB
ASITA Bali Ajak 354 Agen Perjalanan Wisata Bantu Mengumpulkan PWA
Turis asing saat berwisata di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu. ASITA Bali mengajak agen perjalanan wisata ikut membantu memungut PWA. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali mengajak seluruh agen perjalanan wisata membantu pemerintah daerah mengumpulkan pungutan wisatawan asing (PWA).

Jumlah agen perjalanan wisata yang bergabung di ASITA Bali saat ini tercatat mencapai 354 perusahaan, tersebar di seluruh Pulau Dewata.

“Kami berharap 354 agen perjalanan wisata ini bergabung.

Karena tujuan pemerintah ini bagus untuk alam Bali.

Jadi, harus didukung sepenuhnya,” ujar Ketua ASITA Bali I Putu Winastra dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Gubernur Koster mengatakan capaian PWA yang dilakukan saat ini belum maksimal.

Pada 2024, jumlah PWA yang terkumpul hanya mencapai Rp 318 miliar atau 32 persen dari total pembayaran yang seharusnya dibayar turis asing.

Pada 2025, capaian PWA hingga pertengahan Agustus 2015 baru mencapai Rp 229 miliar atau 34 persen dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali.

ASITA Bali mengajak seluruh agen perjalanan wisata membantu pemerintah daerah mengumpulkan pungutan wisata asing (PWA).
