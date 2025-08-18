Bandara Bali Target Penumpang Periode Januari – Agustus 2025 Tembus 15 Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai menargetkan selama Agustus 2025 melayani 1,3 juta penumpang agar bisa menembus 15 juta penumpang pada periode Januari – Agustus.

Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Ahmad Syaugi Shahab, angka 1,3 juta penumpang cukup realistis mengingat musim libur sekolah telah selesai.

Agustus juga bukan bulan di mana Bali dipadati turis asing maupun domestik.

“Penumpang tertinggi biasanya di bulan Juli, ya 2,3 juta dan Januari sampai dengan Juni totalnya 11,4 juta.

Artinya Januari sampai Juli 2025 melayani 13,7 juta.

Kalau bicara Agustus, kemungkinan, semoga bisa, itu dapat total 15 juta target penumpang,” kata Ahmad Syaugi dilansir dari Antara.

Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai memetakan lonjakan kunjungan biasanya terjadi pada momentum tertentu, seperti Juli libur musim panas yang bersamaan dengan libur sekolah dalam negeri.

Lonjakan penumpang diprediksi kembali terjadi memasuki akhir tahun terutama pada bulan Desember nanti.