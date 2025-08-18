JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film Weapons & La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka Merajai

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:40 WIB
Jadwal Bioskop di Bali Hari Ini: Film Weapons & La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka Merajai - JPNN.com Bali
Film horor Weapons merajai tayangan film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Nu Metro

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Senin hari ini (18/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Minggu hari ini (18/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Senin (18/8): Film Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Weapons
